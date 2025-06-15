🥇Свічкар здобув для України перше золото на чемпіонаті Європи

31-річний український шпажист Роман Свічкар здобув золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування в Генуї, Італія.

У фіналі українець зустрічався з чинним віцечемпіоном світу серед юніорів, господарем доріжки Маттео Гарассі. Зустріч завершилась з рахунком 15:11 на користь Свічкара.

Це – перша нагорода для України на континентальній першості та п’ята медаль в особистих змаганнях шпажистів на чемпіонатах Європи після золота Віталія Агєєва (1994) і бронзових медалей Дмитра Чумака (2005) та Богдана Нікішина (2016, 2018)

У півфіналі Роман виграв протистояння з віцечемпіоном Токіо-2020 в особистому заліку і чемпіоном Парижа-2024 у складі команди Угорщини Гергея Шіклоші. А в 1/4 фіналу 31-річний шпажист переміг бронзового призера ЧЄ-2022 Алексісу Баярду зі Швейцарії (15:10).

Нагадаємо, до складу збірної України з фехтування увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи проходить 14 до 19 червня в італійській Генуї.