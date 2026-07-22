ЧС-2026 з фехтування: хто з українських рапіристів вийшов до 1/64 фіналу

У середу, 22 липня, стартував чемпіонат світу-2026 з фехтування.

Груповий чоловічий етап пройшли троє із чотирьох українських рапіристів. У плейоф світової першості пробилися Максим Гаравський, Ярослав Муругін та Давид Кніжник.

В 1/128 фіналу свого суперника успішно здолав Муругін. Ярослав вибив на своєму шляху представника Домініканської Республіки Адріана Алехандро Альвареса Переса та вийшов у наступний раунд на хорвата Петара Філеша.

Тоді як на Гаравського припинив свій шлях вже у першому етапі плейоф, вилетівши від хорватського опонента Янко Лесковац, а Кніжника переміг грецького фехтувальника Янноса Різоса. В 1/64 фіналу Давид зустрінеться із суперником Леонг Чіт Сеонг із Макао.

Також 22 липня в особистих змаганнях на шпазі (груповий етап і тур прямого вибування до 1/32) стартують жінки. Нагадаємо, що Україну у цьому виді програми представлятимуть Інна Бровко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко.

Нагадаємо, що українська збірна не зможе розраховувати на чинну чемпіонку світу у жіночій шпазі Владу Харькову. 29-річна спортсменка пропускає сезон-2025/26, тому не захищатиме титул у Гонконзі.

Попри це, в нас є привід очікувати на успішні виступи, адже одразу 11 українських учасників чемпіонату світу раніше стали медалістами Євро-2026. Серед них – Ольга Сопіт, яка виборола історичне для української жіночої рапіри "золото" континентальної першості.