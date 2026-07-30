Історична медаль Полозюк, срібло шпажистів і драматична перемога над росіянками: підсумки ЧС-2026 для України

У Гонконзі завершився чемпіонат світу 2026 року з фехтування, який тривав з 22 по 30 липня. Загалом було розіграно 12 комплектів нагород у трьох видах зброї: шаблі, шпазі та рапірі. У спортсменів була змога піднятися на п'єдестал як за підсумками індивідуальних змагань, так і разом із командою.

Україну представляли 21 фехтувальник: 12 жінок і 9 чоловіків. Шабліст Олексій Стаценко став єдиним учасником-українцем у своєму виді зброї серед чоловіків, тому в командній шаблі синьо-жовтий стяг не був представлений. Натомість за всі інші комплекти нагород наші земляки мали змогу позмагатися.

Історична бронза Полозюк

Почнемо з приємного: українська збірна повертається додому з двома нагородами. Особливо потішила 24-річна рапіристка Аліна Полозюк, яка здобула для України першу в історії медаль чемпіонату світу в цьому виді зброї.

На шляху до історичної нагороди Полозюк здолала лідерку світового рейтингу Мартіну Батіні з Італії, представницю Молдови Аделін Сенік, Марію Маріно з Іспанії та китаянку Хуан Цяньцянь.

У півфіналі Аліні протистояла жива легенда рапіри – 38-річна італійка Аріанна Ерріго. Нав'язати боротьбу олімпійській чемпіонці та 10-разовій чемпіонці світу, на жаль, не вдалося – 7:15. Однак, цей "бронзовий" успіх дозволяє мріяти про ще вищі вершини в майбутньому.

Аліна Полозюк (по центру) Національна федерація фехтування України

Натомість в інших індивідуальних турнірах українці зупинилися далеко від стадій, коли можна було починати мріяти про медалі. Проте відзначимо шпажиста Романа Свічкаря, який дійшов до 1/8 фіналу, посівши підсумкове 11-те місце.

Українські шпажисти – віцечемпіони світу

Команда українських шпажистів у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка також здійнялася на п'єдестал пошани. На шляху до фіналу українці здолали Швецію (45:35), Польщу (41:40), Швейцарію (39:37) та Ізраїль (45:44).

У фіналі суперником нашої команди був бронзовий призер минулорічної світової першості Казахстан, який тренує український фахівець Олександр Горбачук. Українці до останнього намагалися наздогнати суперників, але врешті-решт поступилися з рахунком 40:45, задовольнившись "сріблом".

Національна федерація фехтування України

Для українських шаблістів-чоловіків це найбільший успіх за останні 7 років. Попереднього разу Україна підіймалася на п'єдестал у 2019 році, коли Анатолій Герей, Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін і Роман Свічкар стали срібними призерами планетарної першості в Будапешті.

Принципове протистояння з росіянками

Медалі – це, звісно, добре, але є речі, які важливіші. Принципове протистояння з командою Росії в 1/8 фіналу турніру шаблісток – яскравий приклад. Поєдинок виявився неймовірно напруженим і драматичним, адже після передостанньої сутички українки поступалися 33:40.

Перевернути ситуацію на доріжці догори дригом змогла олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Аліна Комащук, яка у стилі Ольги Харлан відіграла відставання у 7 уколів і вирвала неймовірну перемогу з рахунком 45:44, оформивши для "синьо-жовтих" прохід до чвертьфіналу.

В 1/4 проти американок була схожа ситуація: поступаючись 13:25 на екваторі поєдинку, українки зуміли скоротити розрив. На заключний двобій Комащук виходила за такого самого рахунку 33:40, як і у попередній зустрічі з росіянками. Аліна знову зуміла відновити статус-кво, але остання фраза цього разу залишилася за суперницею (44:45). У підсумку наші шаблістки посіли шосте місце.

Відсутність Харькової

Цілком можливо, що медалей в українців було б ще більше, якби чемпіонка світу 2025 року в індивідуальній шпазі Влада Харькова не пропускала цей сезон. Однак 29-річна спортсменка з Ужгорода неодмінно має повернутися на доріжку й спробувати у 2028 році втілити у життя мрію про олімпійську медаль.

Тим паче, що в нас може зібратися доволі непогана жіноча команда у цьому виді зброї: юні Емілі Конрад та Анна Максименко показують доволі достойні результати, а тому на Іграх у Лос-Анжелесі Україна може стати одним із головних претендентів на нагороди.

Медальний залік

Здобувши срібну та бронзову нагороди, збірна України посіла 10 місце в медальному заліку. Такий же доробок нагород в активі команд США та Китаю.