Українські шаблістки із дивовижним камбеком здолали Росію, але зупинилися в 1/4 ЧС-2026

Українські шаблістки припинили свою боротьбу за медалі командних змагань в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

В 1/8 фіналу українки у драматичному протистоянні вибили ворожих росіянок – 45:44. Переможний укол нанесла Аліна Комащук, яка стала авторкою неймовірного камбеку. Аліна оформила 11 уколів, перевернувши рахунок зустрічі на користь синьо-жовтої збірної – камбек із 33:40 (за росіянками) до 45:44 вже на користь України.

Також до особливого успіху долучилися Олександра Бондар і Вікторія Коротченко.

Однак додати до свого активу ще одну звитягу українським фехтувальницям не вдалося – болюча поразка від США у боротьбі у чвертьфіналі світової першості (44:45).

Тепер підопічні Євгенія Стаценка продовжать боротьбу за 5-8 місця.

Також 29 липня на командних змаганнях стартували шпажисти. Українці впевнено здолали Швецію, але тепер на них чекатиме протистояння з поляками.