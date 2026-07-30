Рейзлін: Збірна України може та буде конкурувати за медалі на Олімпійських іграх

Українські шпажисти завоювали срібні медалі в командних змагань на чемпіонаті світу-2026 із фехтування, що проходить у Гонконзі.

У вирішальній сутичці "синьо-жовті" у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка зазнали поразки від Казахстану.

Чемпіон поспілкувався з тренером збірної України та призером чемпіонатів світу та Олімпіади Ігорем Рейзліном про перше за 7 років "срібло", труднощі в фіналі та цілі на майбутнє.

– Срібло чемпіонату світу – це фантастика, реальність, на яку чекали, чи як охарактеризуєте цю нагороду?

– Будь-яка медаль з чемпіонату світу – це фантастика. На мій погляд, їхати на змагання та не очікувати на медалі, тоді навіщо туди їхати?

– Якщо говорити про фінальну сутичку, суперники здобували свою перевагу саме на наших атаках, можливо вони переграли нас тактично?

– Збірна Казахстану скористалася перевагою світового рейтингу, вони вище нас, тож у разі трьох карток за пасивне фехтування, вони б здобули перемогу. Тому, ми мали фехтувати більш активно. У шпазі фехтувати у захисті завжди легше.

– Який фактор став вирішальним у фінальному поєдинку? Чи йде мова про переживання, або ж втому як моральну, так і фізичну від попередніх не простих боїв?

– Багато факторів зіграли не на нашу користь, але основний – виснажився лідер команди Романа Свічкаря. Він видав неймовірні три зустрічі, дві з яких завершилися на пріоритеті. Це дуже важко, як фізично, так і морально.

– Роман Свічкар сьогодні просто сяяв та виборював вирішальні уколи. Як оціните його виступ?

– Блискуче фехтування та неймовірна сила духу, хочу подякувати Ромі та всій команді за цей день, за цю медаль, за ці емоції.

Роман Свічкар Федерація фехтування України

– Після бронзи чемпіонату Європи, яку ціль ставили команді на ЧС?

– Ми завжди ставимо найвищі цілі перед хлопцями та підкреслюємо, що вони здатні виборювати медалі на будь-яких змаганнях.

– Чи можна вже обережно говорити, що наша команда може і буде конкурувати з найсильнішими на Олімпійських іграх та готова буде боротись за медалі там

– Наша команда може і буде конкурувати, але спочатку потрібно туди відібратись, що дуже й дуже нелегко, але я не сумніваюсь, що хлопці на це здатні.

– Ви вигравали медаль чемпіонату світу як спортсмен, тепер – як тренер. Яка з цих нагород емоційно цінніша?

– Це зовсім різні речі, але мені здається, що фехтувати було легше, чим бути тренером. За вчорашній день сивого волосся в мене побільшало.