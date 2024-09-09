Президент НФФУ відповів на запитання, чи поїде Харлан на Олімпіаду-2028

Президент Національної Федерації фехтуванні України Михайло Ілляшев сказав, що рішення виступити на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі може прийняти лише сама Ольга Харлан.

Його слова передає Sport-Express.ua.

"Запитайте в Ольги. Тут же не питання відчуття. Це ж не гадання. Треба в неї запитати, чи готова вона до цього", — сказав Ілляшев.

Нагадаємо, Харлан завоювала дві медалі на ОІ-2024 — золото в командній шаблі та бронзу в особистому розряді. 34-річна уродженка Миколаєва — найтитулованіша українська олімпійка в історії — 6 медалей: 2 золотих, 1 срібна і 3 бронзових.

Також Ольга Харлан також увійшла до трійки найкращих спортсменів України за версією редакції Чемпіона.