Нарешті вдома: Харлан поділилася затишними фотографіями з рідного Миколаєва

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан нарешті вдома, і цим вона не могла не поділитися зі своїми шанувальниками.

Відома українська шаблістка, яка постійно перебуває у роз’їздах через змагання та тренування, опублікувала серію зворушливих фото з рідного Миколаєва.

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На знімках – родинний будинок, затишна ділянка, яка потопає в зелені, та головний герой публікації – її песик, за яким спортсменка дуже сумувала.

Бігль на ім'я Доббі став головною фігурою на знімках, адже, за словами Ольги, вона дуже за ним сумувала.

Нагадаємо, з осені 2024 року Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який не так давно зробив пропозицію руки та серця.

Українська спортсменка прониклася місцевим колоритом, показавши прихильникам навіть кадри приготування справжньої домашньої пасти.

Напередодні зіркова фехтувальниця креативно відреагувала на спецоперацію СБУ, під час якої було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ.