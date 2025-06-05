Харлан розчарована діями FIE через допуск росіянки до комісії спортсменів

Зіркова українська спортсменка Ольга Харлан відреагувала на те, що росіянку Софію Велику включили у список кандидатів у комісію спортсменів Міжнародної федерації фехтування (FIE).

У соцмережі Instagram Ольга розмістила дві світлини. На одній був колаж з руйнуваннями українських міст, які Росія завдала у ніч на 5 травня.

На іншому був скриншот, де Софія Велика була серед кандидатів до FIE.

"Україна щодня бореться з російським терором! Водночас, FIE дозволила не нейтральній російській спортсменці бути кандидаткою у комісію спортсменів", – написала Харлан.

Нещодавно Служба безпеки України провела успішну операцію на території РФ зі знищення стратегічної ворожої авіації. Ольга Харлан відреагувала на це в сторіз Інстаграму, з'явившись у символічній футболці з написом: "Хто, як не ми, спалить мости? СБУ".

Зазначимо, що на початку травня Міжнародна федерація фехтування допустила росіян і білорусів до участі у командних змаганнях у нейтральному статусі.

Раніше на міжнародних турнірах росіяни мали право брати участь у особистих змаганнях, допускали участь російських команд серед юніорів.

Нагадаємо, на ЧС-2023 українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували, оскільки вона не потисла руку Анні Смирновій, яку здолала на старті турніру (15:7).

Представниця України подала апеляцію. За неї навіть публічно заступилося Міністерство оборони України. Згодом дискваліфікацію все таки відмінили.