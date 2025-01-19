Знайшла нову роботу: Харлан спробувала себе у ролі касира в "Аврорі"

Фехтувальниця Ольга Харлан взяла участь у відкритті нового магазину "Аврора", спробувавши себе у ролі касира.

Олімпійська чемпіонка спершу отримала запрошення на цей "івент" у кризі, яке вона розбивала молотком, щоб дістати його. Пізніше українка показала, що саме вона робила під час відкриття магазину.

Ольга пробивала товари на касі, спілкувалася з фанатами, роздавала автографи та просто насолоджувалася товариською атмосферою.

Нагадаємо, минулого літа Харлан здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, фехтувальниця стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.