Харлан, Верняєв, Беленюк та багато інших: зірки українського спорту завітали на шоу "МастерШеф"

Українські зірки спорту несподівано змінили свої звичні арени на кухню популярного шоу "МастерШеф".

Спеціальний випуск кулінарного проєкту став особливим – учасниками стали такі титуловані спортсмени, як фехтувальниця Ольга Харлан, гімнаст Олег Верняєв, борець Жан Беленюк, сестри-синхроністки Марина й Владислава Олексієви та багато інших.

Головний сюрприз шоу – зірки зібралися, щоб привітати головного суддю проєкту Ектора Хіменеса-Браво з днем народження! Спортсмени та знімальна команда бурхливими оплесками створили незабутню атмосферу свята.

Цей випуск став справжнім вибухом емоцій і несподіванок, адже спортсмени спробували себе у ролі жюрі. Епізод був тільки-но відзнятий, зберігаючи ще багато таємниць.

Поки що невідомо, коли вийде нова частина шоу, проте детальніше про нього можна буде дізнатися згодом, або ж перейти у соцмережі самих спортсменів, які залишили певні натяки.