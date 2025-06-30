Чемпіон – найкраще електронне медіа 2024 року за версією АСЖУ

Асоціація спортивних журналістів України оголосила інтернет-портал "Чемпіон" найкращим електронним медіа за підсумками 2024 року.

Почесну відзнаку отримав заступник головної редакторки "Української правди" Євген Будерацький.

"Чемпіон" у голосуванні журі обійшов такі відомі інтернет-видання, як Sport.ua та "Трибуна". Церемонія нагородження Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award відбувається у ці хвилини у Києві.

"Чемпіон" – це велика історія української спортивної журналістики. "Чемпіону" цього року 25. Декілька років сайт не був у холдингу "Української правди", але на початку минулого року в нас з'явилася ідея повернути "Чемпіон" до УП, щоб 25 років ми відсвяткували в тому ж складі.

За цей рік хлопці з "Чемпіона" показали, як видання може повернутися і зробити ті показники, які робите ви. Дякую всім!" – сказав Євген Будерацький.

Нагадаємо, на початку 2024 року "Чемпіон" повернувся до медіагрупи "Українська правда". Наші кореспонденти висвітлювали з місця подій зокрема чемпіонат Європи 2024 з футболу, Олімпійські ігри 2024, а також обидва чемпіонські поєдинки боксера-професіонала Олександра Усика.

До слова, також "Чемпіон" був визнаний найкращим спортивним виданням 2024 року за версією Національного олімпійського комітету України.