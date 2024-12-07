Харлан несподівано програла в 1/16 на етапі Гран-прі в Орлеані

Дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан завершила виступи на турнірі Grand Prix Nuoma, який проходить у французькому Орлеані.

Українка вибула на стадії 1/16 фіналу, поступившись представниці Польщі Юлії Цеслар 14:15.

У першому поєдинку на турнірі наша спортсменка з рахунком 15:14 перемогла італійку Алессіо Ді Карло.

Минулого року на Гран-прі у цьому місті Ольга здобула срібну медаль, поступившись у фіналі представниці Франції Манон Брюне.