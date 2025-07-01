АСЖУ нагородила найкращих атлетів та спортивних журналістів 2024 року: як минула церемонія

Асоціація спортивних журналістів України оголосила імена найкращих спортивних медійників та атлетів за підсумками 2024 року. Церемонія нагородження Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award відбулася 30 червня в київському інноваційному парку "UNIT.City".

Такий захід за участю найкращих спортивних журналістів та атлетів став першим подібним, організованим АСЖУ, з початку повномасштабного вторгнення. Востаннє схоже нагородження відбулося ще у 2021 році.

Червона доріжка та інтерв’ю зі спортсменами: головне

Захід розпочався із привітання відвідувачів на червоній доріжці. Серед гостей цьогорічної церемонії – шаблістки Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук, які виграли "золото" Парижа-2024, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк, бронзові призерки Токіо-2020 в артистичному плаванні Владислава та Марина Алексієви, золотий медаліст Ігор-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк та інші.

Ведучими Церемонії стали олімпійська призерка Ганна Різатдінова та відомий радіоведучий Микола Матросов.

Олександр Хижняк, Ганна Різатдінова та Микола Матросов

Так, приміром, під час флешінтерв'ю АСЖУ до події переможець Олімпійських ігор-2024 та боксер Олександр Хижняк підтвердив свій відкладений перехід до професійного боксу заради підготовки до Олімпійських ігор-2028. Спортсмен зазначив, що наразі тренується разом із національною командою та готується до перших змагань, які планує провести на початку наступного року.

Ольга Харлан, яка у червні також розпочала особисті тренування після перерви, взятої по завершенню ОІ-2024, теж поділилася думками щодо Лос-Анджелеса-2028. Водночас спортсменка зазначила, що говорити про найголовніші змагання чотириріччя все ще зарано, враховуючи три роки, що залишилися до них.

Окрім спортсменів, на Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award завітали й офіційні обличчя українського спорту. Наприклад, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, як наразі веде роботу з усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

"Це постійна боротьба – вона ніколи не мала сталого знаменника. Ми постійно вживаємо нових заходів, підтримуємо тиск. Міністерство працює з урядовими структурами, національними федераціями та їхніми колегами з інших країн. Ситуація змінюється, ми трансформуємо і наші дії, проте головна мета залишається незмінною – захистити інтереси наших спортсменів на міжнародній арені. Тому будемо з цим працювати".

Матвій Бідний (ліворуч)

У червні через російські обстріли постраждали як спорткомплекс КПІ, так і київський "Спартак", і льодова арена у Дніпрі. Міністр зазначив, що роботи з відновлення цих об’єктів тривають.

"На стадіоні "Спартак" були незначні ушкодження, тренування там продовжуються. У спорткомплексі КПІ також – де було можливо косметично усунути наслідки руйнувань, це зробили. Та сьогодні складна ситуація з тим, щоб робити капітальні видатки на відновлення об'єктів, що були повністю зруйновані та знищені, а таких – вже понад 700.

Тому зрозуміло, що це відчутний удар, але нічого нового не сталося, на жаль. Ми робимо те, що можемо, навіть за цих умов, і організовуємо підтримку наших національних команд, що є наразі пріоритетом".

Усі флешкоментарі гостей Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award 2024 дивіться у відео.

Найкращі спортивні журналісти 2024 року: хто переміг

Загалом під час офіційної частини пролунали імена лауреатів дев’яти журналістських номінацій (чотири редакційних та п’ять індивідуальних), а також 11 – спортивних. Вперше в історії АСЖУ медійників нагороджували атлети – відкривали конверт та зачитували ім’я переможця, а потім вручали нагороду.

Найкращим спортивним радіо, наприклад, експертна комісія Асоціації спортивних журналістів України визначила радіо "Чемпіон". Серед номінантів також були радіо "Промінь" та "Українське радіо".

Найкращим же електронним медіа 2024 року було визнано видання "Чемпіон" – цього року інтернет-ресурсу з медіахолдингу "Українська правда" виповнюється 25 років. Іншими номінантами у категорії були сайти Sport.ua та Tribuna.com.

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Серед найкращих спортивних телеканалів, якими у 2024 році за версією АСЖУ були "Суспільне: Спорт", "MEGOGO", телеканали "Спорт", УПЛ-ТБ та "Setanta Sports", найкращим визнали телеканал Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Водночас найкращим спорт-медіа в регіонах став "Sport Media Club" (м. Дніпро), а "Найкращою спортивною пресслужбою" – пресслужба НОК України.

Найкращим фоторепортером у 2024-му АСЖУ визначила Євгена Кравса, а у категорії "Найкращий молодий журналіст" нагороду розділили відразу два номінанти – Андрій Нікітьонок (DeTalks) та Дарина Калінчук (Tribuna.com). Медійники отримали однакову кількість голосів від експертної комісії.

Дві головних журналістських номінації – "Найкращий футбольний журналіст року" та "Найкращий спортивний журналіст року" відзначили наприкінці церемонії.

Так, серед футбольних колег найкращим став Андрій Тодос, який записав привітання зі шведського Мальме, де зараз відбувається European Football Fans Congress (EFFC). "Найкращим спортивним журналістом року" ж було визнано Володимира Мулу, який зі сцени наголосив, що останній рік не працював у кадрі, спеціалізуючись на документальних фільмах, а отже дуже радий, що його роботу було відзначено.

Найвищу нагороду АСЖУ "За честь та гідність у спортивній журналістиці" отримала Галина Нечаєва. Її олімпійська історія почалася в 1992 році на зимових Олімпійських іграх в Альбервілі, де вона була єдиним представником української преси.

Відтоді й до 2022 року на Олімпійських іграх взяла інтерв’ю у всіх українських чемпіонів і призерів безпосередньо на аренах, а також – у президентів МОК Хуана Антоніо Самаранча і Жака Рогге, іноземних чемпіонів і призерів Олімпіад, чемпіонів світу і Європи.

Спортивні номінації: відоме і невідоме

Два головних лауреати цьогорічної премії – найкраща спортсменка та спортсмен 2024 року Ярослава Магучіх та Олександр Усик – не змогли бути присутніми на події. Так, Ярослава виступала на командному чемпіонаті Європи, де виборола "золото", а Олександр готувався до бою з Даніелем Дюбуа.

При цьому, рекордний стрибок Ярослави на 2.10 метра, здійснений на паризькому етапі Діамантової ліги, був визнаний "Моментом року", а головна наставниця спортсменки – Тетяна Степанова – стала найкращою тренеркою 2024 року за версією Асоціації.

Відзначили й "Команду року" – Юлію Бакастову, Аліну Комащук, Олену Кравацьку та Ольгу Харлан – за перемогу на Олімпіаді-2024, а спеціальною відзнакою "Український характер" нагородили Олександра Хижняка.

Олександр Гливинський, Ольга Харлан, Аліна Комащук та Владислав Дунаєнко

Вперше під час церемонії АСЖУ були відзначені найкращі спортсмени Спеціальної Олімпіади України. Ними стали Анна Сапон та Валентин Новосад – за здобутки на Всесвітніх іграх Спеціальної Олімпіади-2023 у Берліні.

Також вперше Асоціація спортивних журналістів України нагородила за “Волю рухатися вперед” переможців номінацій "Ветеранка-спортсменка", якою стала Алла Сенченко, та "Ветеран-спортсмен", ким було визнано Михайла Дроботенка. Промови українських захисників зал слухав стоячи, а самі спортсмени не змогли стримати емоцій.

Заключною і головною відзнакою Церемонії стала нагорода "Найвидатніша за всі часи", яку отримала Ольга Харлан – найтитулованіша атлетка часів незалежної України. На сцені президент АСЖУ Олександр Гливинський зачитав вірш, написаний Ользі фронтменом гурту "Авіатор" Дмитром Тодорюком, а після цього колектив заспівав три своїх пісні на завершення церемонії.

Ольга Харлан (ліворуч)

Під час події також пролунали пісні виконавців Дениса Мусаєва, Івана Марунича та Ptashkin. Повний запис церемонії доступний на YouTube-каналі АСЖУ.

Партнерами церемонії нагородження виступили інноваційний парк UNIT.City, "Моршинська Спорт", Федерація стронгмену України, Федерація боксу України, ФСТ "Динамо", Спеціальна Олімпіада України, фонд "Діти війни", чилійське вино Casillero del Diablo.

Інформаційними партнерами заходу стали інтернет-видання "Чемпіон" та телеканали "Спорт".

Номінації Ukraine Best Athletes

Найвидатніша атлетка за всі часи – Ольга Харлан

Найкраща атлетка 2024 року – Ярослава Магучіх

Найкращий атлет серед чоловіків – Олександр Усик

Команда року – Збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова)

Найкращий тренер року – Тетяна Степанова

Момент року – Світовий рекорд Ярослави Магучіх 2.10 м

Український характер – Олександр Хижняк

Сенсація року – Збірна України з футзалу

Найкращий атлет Спеціальної Олімпіади – Валентин Новосад

Найкраща атлетка Спеціальної Олімпіади – Анна Сапон

"Ветеранка-чемпіонка" – за "Волю рухатися вперед" – Алла Сенченко

"Ветеран-чемпіон" – за "Волю рухатися вперед" – Михайло Дроботенко

Номінації Ukraine Sports Media Award

"Найкраще спортивне радіо" – Радіо "Чемпіон"

Найкращий спортивний телеканал – "Суспільне Спорт"

Найкраще електронне медіа (інтернет-сайти) – Інтернет-видання "Чемпіон"

Найкраща спортивна пресслужба (федерації видів спорту) – Пресслужба НОК України

Найкраще спорт-медіа в регіонах – "Sport Media Club Dnipro" (м.Дніпро)

Найкращий спортивний журналіст року – Володимир Мула

Найкращий футбольний журналіст року – Андрій Тодос

Найкращий молодий журналіст (до 23 років) – Андрій Нікітьонок (проєкт DeTalks) та Дарина Калінчук ("Трибуна")

Фоторепортер року – Євген Кравс (Львів)