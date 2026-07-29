Українські шпажисти пробилися до 1/8 фіналу ЧС-2026

У середу, 29 липня, стартували чоловічі командні змагання на шпазі у межах чемпіонату світу-2026 з фехтування.

Україна переможно стартувала в 1/16 фіналу. Синьо-жовта команда у складі Романа Свічкара, Михайла Краснюка, Нікіти Кошмана та Євгена Макієнка пройшла Швецію з різницею у 10 уколів – 45:35.

Вже зі старту українські шпажисти захопили лідерство у протистоянні. Однак шведам по ходу зустрічі двічі вдалося зрівняти цифри у рахунку. Спершу до 12:12 (у четвертому мікроматчі), після чого у шостому бою – 19:19.

Справжню феєрію Свічкара прихильники фехтування побачили в останньому бою. Роман заробив 11 уколів при лише 6-ти у суперника.

В 1/8 фіналу українські шпажисти зустрінуться з представниками Польщі (23-й номер світового рейтингу), які своєю чергою у напруженій боротьбі вибили США (45:43).

Також 29 липня стартували командні змагання на шаблі серед жінок, де Україна успішно стартувала з перемог над Казахстаном (45:33) та Росією (45:44), але вилетіла від США (45:44).

Раніше повідомлялося, що українські шпажистки фінішували шостими у командних змаганнях на ЧС-2026.