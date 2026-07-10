Не знали, що можна любити так сильно: Харлан зворушила мережу новими фото з донькою

Легендарна українська шаблістка Ольга Харлан продовжує ділитися щасливими моментами нового етапу свого життя. Олімпійська чемпіонка опублікувала у соціальних мережах нову добірку сімейних фото та відео, які одразу розчулили її шанувальників.

На кадрах спортсменка проводить час зі своєю маленькою донькою Аріанною та нареченим — італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Родина разом насолоджується першими тижнями батьківства, а світлини випромінюють домашній затишок і щастя.

До публікації Харлан додала короткий, але дуже емоційний підпис:

"Ми й не знали, що можна любити настільки сильно".

Нагадаємо, на початку червня 35-річна Ольга Харлан уперше стала мамою. Разом із Луїджі Самеле вони назвали доньку Аріанною.

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Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.