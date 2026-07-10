Не знали, що можна любити так сильно: Харлан зворушила мережу новими фото з донькою
Легендарна українська шаблістка Ольга Харлан продовжує ділитися щасливими моментами нового етапу свого життя. Олімпійська чемпіонка опублікувала у соціальних мережах нову добірку сімейних фото та відео, які одразу розчулили її шанувальників.
На кадрах спортсменка проводить час зі своєю маленькою донькою Аріанною та нареченим — італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Родина разом насолоджується першими тижнями батьківства, а світлини випромінюють домашній затишок і щастя.
До публікації Харлан додала короткий, але дуже емоційний підпис:
"Ми й не знали, що можна любити настільки сильно".
Нагадаємо, на початку червня 35-річна Ольга Харлан уперше стала мамою. Разом із Луїджі Самеле вони назвали доньку Аріанною.
Після народження дитини титулована українська спортсменка регулярно ділиться моментами сімейного життя, щоразу отримуючи сотні теплих відгуків від своїх прихильників.