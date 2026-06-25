Європейська конфедерація фехтування відновила членство Росії та Білорусі

Федерація фехтування Росії та Білоруська республіканська федерація фехтування були відновлені у складі Європейської конфедерації фехтування.

Про це заявив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов у своїх соцмережах.

За його словами, відповідне рішення 24 червня ухвалив Виконавчий комітет Європейської конфедерації фехтування.

Дегтярьов назвав це рішення "важливим" для російського спорту та заявив, що воно нібито підтверджує курс на повне відновлення прав російських спортсменів.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) відновила у правах російських і білоруських фехтувальників. Починаючи з чемпіонату світу 2026, вони зможуть виступати у міжнародних турнірах під національними прапорами, з гімнами та у формі своїх країн. Допуск поширюється як на особисті, так і на командні змагання.

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Чемпіонат світу з фехтування відбудеться у Гонконзі з 22 до 30 липня 2026 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські та білоруські спортсмени в багатьох видах спорту були відсторонені від міжнародних змагань або допускалися лише у нейтральному статусі.