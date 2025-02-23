Карапиш приніс Україні першу з 2013 року медаль особистих змагань кадетського ЧЄ з фехтування

Український шпажист Арсеній Карапиш став бронзовим призером кадетського чемпіонату Європи, який проходить в турецькій Анталії.

Сьогодні, 23 лютого, у перший день особистих змагань з фехтування три українці підійшли максимально близько до нагород.

В четвертьфіналі відбулося українське протистояння, яке гарантувало країні як мінімум бронзову медаль. Карапиш переміг Максима Гулу (15:9) та вийшов до півфіналу.

Там, на жаль, 16-річний українець поступився майбутньому срібному призеру італійцю Ніколо Соннессі (11:15). Але й цього вистачило для історії, адже ця "бронза" стала для України першою за останні 12 років в особистих змаганнях. Востаннє український шпажист посідав місце на подіумі кадетського чемпіонату Європи в 2013 році, коли Сергій Горецький здобув "срібло".

Варто зазначити, що інший бронзовий медаліст з Італії Франческо Дельфіно не дозволив опинитися у четвірці найкращих іншому українцеві Максиму Хворосту (14:15).

Таким чином, одразу три українські спортсмени завершили змагання у першій шістці. Сьогодні також брав участь у кадетському ЧЕ-2025 Арсеній Бондарчук, проте він завершив свій виступ на 71-му місці.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Арсеній Бондарчук та Максим Хворост у складі збірної України стали бронзовими призерами Європейського кадетського циклу з фехтування на шпагах "Wawel Dragon Trophy".