Максименко перемогла росіянку Муртазаєву та пробилася до фіналу Кубку світу в Касабланці

Українська шпажистка Анна Максименко здобула вольову перемогу над росіянкою Айзанат Муртазаєвою та дійшла до фіналу Кубку світу, який триває у марокканській Касабланці.

Зустріч завершилася із рахунком 15:12.

Початок поєдинку пройшов для 19-річної уродженки Львівщини важко. Вона поступилася за вхід у двійку – 1:4.

Утім, учениця Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк не втратила контроль над ситуацією і після того, як вона завдала п'ять уколів поспіль та вийшла вперед у рахунку, більше Максименко не віддавала лідерство.

Зрештою українка завершила поєдинок із перевагою у 3 уколи. Зазначимо, що Муртазаєва минулого року здобула "золото" на європейській першості у Генуї та посіла друге місце на чемпіонаті світу у командних змаганнях.

Нагадаємо. що це вже друга поспіль перемога Максименко над представницею країни-агресорки. У чвертьфіналі вона здолала Анастасію Рустамову (15:10).

До цього 19-річна фехтувальниця виявилася сильнішою за італійку Федеріку Ізолу в 1/8 фіналу (15:5). Зауважимо, що Ізола є "бронзовою" призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо та дворазовою віцечемпіонкою світу.

Фінальний поєдинок Максименко проведе проти переможниці протистояння між двома італійками Робертою Марцані та Альбертою Сантуччо. Варто зазначити, що 19-річна українка вперше у своїй кар'єрі вийшла до фіналу особистих змагань Кубку світу.

Додамо, що Сантуччо є володаркою двох олімпійських медалей – "золота" Парижа-2024 та "бронзи" Токіо-2020. Окрім того, вона є чинною чемпіонкою світу та переможницею європейської першості-2024 у командних змаганнях.

Цікаво, що на цьогорічному чемпіонаті Європи Анна Максименко перемогла титуловану італійську фехтувальницю у вирішальному поєдинку за бронзову медаль, яка у підсумку дісталася збірній України.