Українські шпажисти здобули бронзову нагороду Європейського кадетського циклу

У неділю, 9 лютого, завершився Європейський кадетський цикл з фехтування на шпагах "Wawel Dragon Trophy". Українська команда здобула бронзові медалі змагання.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Україну на командному ЄКЦ представляли Марк-Юрій Цигиль, Арсеній Бондарчук, Олекса Арцишевський та Максим Хворост.

У чвертьфіналі змагання з рахунком 45:44 майбутні призери перемогли співвітчизників з другої команди України Василя Гавадзина, Максима Корчука, Артура Михайлюкова та Олександра Стабнікова.

У півфіналі українська команда програла Швейцарії з рахунком 40:45, а у матчі за третє місце підопічні Євгенія Тимо були сильнішими за Чехію.

Нагадаємо, що сьогодні українські шпажисти посіли п'яте місце у межах Кубку світу в іспанській Барселоні.