Зупинилася за один укол від перемоги: Максименко виборола "срібло" на Кубку світу в Касабланці

Українська шпажистка Анна Максименко здобула срібну медаль Кубку світу у Касабланці, поступившись італійській фехтувальниці Роберті Марцані у фіналі особистих змагань.

Зустріч завершилася із рахунком 15:14.

Суперниці розпочали бій на рівних. Рахунок тримався до 8:8, але вже згодом італійка почала випереджати 19-річну уродженку Львівщини. Зрештою запекла боротьба тривала до кінця поєдинку, але завдяки одному уколу Марцані здобула звитягу.

Таким чином, Максименко здобула першу для України медаль у поточному сезоні Кубку світу з фехтування.

Водночас для учениці Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк це також перша нагорода, здобута в індивідуальних змаганнях на Кубках світу. У 2024 році вона ставала "срібною" призеркою з командних змагань у Ванкувері.

Додамо, що для Марцані, яка у півфіналі здолала (10:9) свою титуловану землячку Альберту Сантуччо, це "золото" також стане першим в особистій першості на Кубках світу. Раніше 30-річна італійка вигравала лише нагороди у командних змаганнях.

Нагадаємо, що раніше Максименко двічі здобула перемоги над представницями РФ. У півфіналі вона здобула вольову перемогу над росіянкою Айзанат Муртазаєвою (15:12), а у чвертьфіналі здолала Анастасію Рустамову (15:10)

До цього 19-річна фехтувальниця виявилася сильнішою за італійку Федеріку Ізолу в 1/8 фіналу (15:5). Зауважимо, що Ізола є "бронзовою" призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо та дворазовою віцечемпіонкою світу.