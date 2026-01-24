Українська правда
Комащук програла в стартовому поєдинку Кубку світу, Ягодка пробився в основну сітку

Микола Дендак — 24 січня 2026, 23:20
Сьогодні, 24 січня, відбулися особисті змагання на Кубку світу з фехтування на шаблях, який проходить в американському Солт-Лейк-Сіті.

Серед українок найкращий результат показала олімпійська чемпіонка Аліна Комащук, яка поступилася француженці Маліні Вонгсаваді в 1/32 фіналу (9:15). Щоправда, через високий рейтинг, вона стартувала з цієї стадії.

Також Єлизавета Мельничук у підсумку посіла 91 сходинку. Інші представниці України опинилися поза першою сотнею.

Результати українок на Кубку світу

33. Аліна Комащук
91. Єлизавета Мельничук
117. Олександра Бондар
118. Валерія Гнідашева
127. Вікторія Коротченко

Серед чоловіків найкраще виступив Андрій Ягодка. Лише він зумів пробитися в основну сітку, проте програв Ахмеду Хешаму (12:15) та опинився на 60 місці.

Результати українців на Кубку світу

60. Андрій Ягодка
70. Олексій Стаценко
93. Станіслав Закутній
146. Дмитрій Колобаєв
192. Богдан Боговін

Нагадаємо, напередодні Естонію позбавили Євро-2026 з фехтування через відмову допускати спортсменів з Росії та Білорусі.

