Чемпіон Фехтування

Комащук гарантувала собі медаль на Кубку світу в Греції

Олег Дідух — 18 квітня 2026, 16:29
Комащук гарантувала собі медаль на Кубку світу в Греції
Аліна Комащук
Федерація фехтування України

Відома українська шаблістка Аліна Комащук вийшла у півфінал етапу Кубку світу в Афінах (Греція), гарантувавши собі тим самим щонайменше бронзову медаль.

У чвертьфіналі вона перемогла другий номер світового рейтингу FIE, француженку Сару Нутчу, з рахунком 15:13, взявши у неї реванш за поразку в фіналі чемпіонату Європи 2025 року.

На попередніх стадіях Комащук обіграла Матільду Муру (Франція) та Люсію Мартін-Португес (Іспанія).

У півфіналі 32-річна одеситка зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Яною Єгорян. Цей поєдинок також відбудеться у суботу, 18 квітня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Комащук стала переможцем Кубку України-2025 у шаблі.

Кубок світу з фехтування Аліна Комащук

Аліна Комащук

