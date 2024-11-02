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Українська олімпійська чемпіонка Парижа-2024 обдумує завершення кар'єри

Олександр Булава — 2 листопада, 13:37
Українська олімпійська чемпіонка Парижа-2024 обдумує завершення кар'єри
Аліна Комащук
NFFU

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у командній шаблі Аліна Комащук розгляне варіант із завершенням кар'єри, якщо не здобуватиме позитивних результатів.

Цитує 31-річну фехтувальницю 1+1 media.

"Я хотіла б продовжувати фехтувати та подивитися, що з цього вийде. Якщо буде все гаразд, будуть з’являтися результати, то буду продовжувати. Якщо ні — то варто буде приймати радикальні рішення.

Щодо мрій, то хочу лише одного, як і всі українці - аби цей біль та горе нарешті закінчилися. Важко мріяти та прагнути чогось іншого, коли навколо таке відбувається. Тому єдине, чого я бажаю — нашої перемоги та повернення всіх додому. Тоді разом почнемо мріяти", – розповіла Комащук.

Влітку Аліна разом з Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою принесли Україні золото Олімпіади-2024. Зазначимо, що із цього квартету Ольга Харлан, яка родом із Миколаєва, стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (Пекін-2008) і найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

Збірна України з фехтування Аліна Комащук

Аліна Комащук

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