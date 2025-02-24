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Чемпіон Фехтування

Дмитрук принесла Україні перше золото на кадетському чемпіонаті Європи

Руслан Травкін — 24 лютого 2025, 20:05
Дмитрук принесла Україні перше золото на кадетському чемпіонаті Європи
Аліна Дмитрук
Міністерство молоді та спорту

Українка Аліна Дмитрук на кадетському чемпіонаті Європи з фехтування здобула золото.

15-річна спортсменка здобула перемогу в особистій першості серед шпажисток.

У фіналі 15-річна львів'янка була сильнішою за італійку Людовіку Костантіні. Поєдинок завершився з рахунком 15:10.

Для Аліни Дмитрук це перша особиста і третя загалом нагорода чемпіонату Європи після минулорічного золотого дубля в командній першості серед кадеток та серед юніорок.

Зазначимо, що два тижні тому Аліна перемогла на турнірі з фехтування "Wawel Dragon Trophy", який проходив у польському Кракові.

Нагадаємо, вчора на кадетському чемпіонаті Європи Арсеній Карапиш став бронзовим призером серед кадетів-шпажистів.

фехтування Аліна Дмитрук

фехтування

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