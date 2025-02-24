Дмитрук принесла Україні перше золото на кадетському чемпіонаті Європи

Українка Аліна Дмитрук на кадетському чемпіонаті Європи з фехтування здобула золото.

15-річна спортсменка здобула перемогу в особистій першості серед шпажисток.

У фіналі 15-річна львів'янка була сильнішою за італійку Людовіку Костантіні. Поєдинок завершився з рахунком 15:10.

Для Аліни Дмитрук це перша особиста і третя загалом нагорода чемпіонату Європи після минулорічного золотого дубля в командній першості серед кадеток та серед юніорок.

Зазначимо, що два тижні тому Аліна перемогла на турнірі з фехтування "Wawel Dragon Trophy", який проходив у польському Кракові.

Нагадаємо, вчора на кадетському чемпіонаті Європи Арсеній Карапиш став бронзовим призером серед кадетів-шпажистів.