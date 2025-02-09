Українки розіграли "золото" Європейського кадетського циклу з фехтування на шпагах

У неділю, 9 лютого, у польському Кракові завершився Європейський кадетський цикл (ЄКЦ) з фехтування на шпагах "Wawel Dragon Trophy".

В особистій першості серед дівчат змагалися 225 учасниць з 32 країн. Тим більш дивовижно, що фінал змагань вийшов українським.

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За золоту медаль боролися Аліна Дмитрук та Аліса Залізна, які обидві на шляху до фіналу виграли по шість матчів основної сітки.

Сам фінальний поєдинок вийшов не найконкурентнішим: Дмитрук із рахунком 15:7 перемогла Залізну та виграла своє перше "золото" та загалом четверту особисту медаль ЄКЦ. Залізна в свою чергу вперше піднялася на подіум змагань подібного рівня.

Результати ЄКЦ з фехтування на шпагах

Аліна Дмитрук (Україна) Аліса Залізна (Україна) Ягода Терцяк (Польща)

Нагадаємо, що сьогодні українські шпажисти посіли п'яте місце у межах Кубку світу в іспанській Барселоні.