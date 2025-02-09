Українки розіграли "золото" Європейського кадетського циклу з фехтування на шпагах
Аліна Дмитрук (по центру)
Фото Максима Хвороста і Polski Związek Szermierczy
У неділю, 9 лютого, у польському Кракові завершився Європейський кадетський цикл (ЄКЦ) з фехтування на шпагах "Wawel Dragon Trophy".
В особистій першості серед дівчат змагалися 225 учасниць з 32 країн. Тим більш дивовижно, що фінал змагань вийшов українським.
За золоту медаль боролися Аліна Дмитрук та Аліса Залізна, які обидві на шляху до фіналу виграли по шість матчів основної сітки.
Сам фінальний поєдинок вийшов не найконкурентнішим: Дмитрук із рахунком 15:7 перемогла Залізну та виграла своє перше "золото" та загалом четверту особисту медаль ЄКЦ. Залізна в свою чергу вперше піднялася на подіум змагань подібного рівня.
Результати ЄКЦ з фехтування на шпагах
- Аліна Дмитрук (Україна)
- Аліса Залізна (Україна)
- Ягода Терцяк (Польща)
Нагадаємо, що сьогодні українські шпажисти посіли п'яте місце у межах Кубку світу в іспанській Барселоні.