5 найкращих голів 1/8 фіналу Євро-2024

Напередодні завершилась стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 з футболу. 8 найкращих команд продовжать боротьбу за титул у матчах 1/4 фіналу.

Загалом у восьми матчах було забито 19 голів (2,37 у середньому за гру), з них 1 в додатковий час.

Редакція Чемпіона представляє свою версію найкращих голів 1/8 фіналу.

Найкращі голи 1/8 фіналу Євро-2024

5. Доніелл Мален

4. Джамал Мусіала

3. Ніко Вільямс

2. Рубен Варгас

1. Джуд Беллінгем

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5 та 6 липня. Фінал чемпіонату Європи 2024 заплановано на 14 червня.