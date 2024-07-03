5 найкращих голів 1/8 фіналу Євро-2024
Напередодні завершилась стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 з футболу. 8 найкращих команд продовжать боротьбу за титул у матчах 1/4 фіналу.
Загалом у восьми матчах було забито 19 голів (2,37 у середньому за гру), з них 1 в додатковий час.
Редакція Чемпіона представляє свою версію найкращих голів 1/8 фіналу.
Найкращі голи 1/8 фіналу Євро-2024
5. Доніелл Мален
4. Джамал Мусіала
3. Ніко Вільямс
2. Рубен Варгас
1. Джуд Беллінгем
Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5 та 6 липня. Фінал чемпіонату Європи 2024 заплановано на 14 червня.