5 найкращих голів групового етапу Євро-2024

Напередодні матчами в групах E та F завершився груповий етап чемпіонату Європи з футболу 2024 року. 16 найкращих команд продовжать боротьбу за титул у матчах 1/8 фіналу. Збірна України, зігравши внічию з бельгійцями (0:0), покидає першість, посівши останнє місце у квартеті.

Загалом на першому етапі в 36 матчах було забито 81 гол (2,25 у середньому за гру).

Редакція Чемпіона представляє свою версію найкращих голів групової стадії.

Топ 5 голів групового етапу Євро-2024

5. Мортен Юльман (Данія)

4. Мерт Мюлдур (Туреччина)

3. Ніколає Станчу (Румунія)

2. Роман Яремчук (Україна)

1. Арда Гюлер (Туреччина)

Матчі плейоф розпочнуться 29 червня. Фінал Євро-2024 заплановано на 14 червня.