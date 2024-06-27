5 найкращих голів групового етапу Євро-2024
— 27 червня, 19:00
Напередодні матчами в групах E та F завершився груповий етап чемпіонату Європи з футболу 2024 року. 16 найкращих команд продовжать боротьбу за титул у матчах 1/8 фіналу. Збірна України, зігравши внічию з бельгійцями (0:0), покидає першість, посівши останнє місце у квартеті.
Загалом на першому етапі в 36 матчах було забито 81 гол (2,25 у середньому за гру).
Редакція Чемпіона представляє свою версію найкращих голів групової стадії.
Топ 5 голів групового етапу Євро-2024
5. Мортен Юльман (Данія)
4. Мерт Мюлдур (Туреччина)
3. Ніколає Станчу (Румунія)
2. Роман Яремчук (Україна)
1. Арда Гюлер (Туреччина)
Матчі плейоф розпочнуться 29 червня. Фінал Євро-2024 заплановано на 14 червня.