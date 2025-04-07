Що у людей в голові: легенда NaVi розкритикував команду Зінченка за звільнення тренера

Колишній гравець NaVi Данило "Zeus" Тесленко висловився щодо звільнення тренера у команді Passion UA, яка належить футболісту Арсенала Олександру Зінченку.

Легенда "народжених перемагати" дізнався про рішення замінити Михайла "Kane" Благіна від своїх прихильників під час стріму.

Тесленко спершу не повірив у цю новину, доки особисто не зателефонував самому Благіну. Той також був шокований своїм несподіваним звільненням.

"Я висловлюю тобі жорстку підтримку, бо я вважаю, що ти взагалі зробив результати цього "салатного" складу. І те, що вони чудять – це повний п***ець (жах), на мою думку", – сказав ексгравець NaVi у телефонній розмові.

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Екскапітан Natus Vincere також висловив власні думки щодо звільнення свого товариша.

"Вони зібрали Passion UA, молодий склад, вийшла на Мажор з тіпами, яких я відбирав особисто з академії. Він (Благін) вийшов з ними на Мажор, отримав стікери, п***ець як підняв репутацію організації, хайп навколо неї.

Зібрали склад, продали гравців, заробили на цих гравцях гроші, ви отримали зі стікерів гроші, і в людей з'являється думка про те, що треба прибирати тренера. Я просто в а**ї (шоці). Що у людей в голові, що там? Там, схоже, порожньо", – завершив Тесленко.

Нагадаємо, останнім часом результати у Passion UA погіршилися. Наприкінці лютого команда втратила 5 позицій в рейтингу HLTV, опустившись із 36 місця на 41-ше.

Напередодні команда Зінченка попрощалася із 17-річним українцем.