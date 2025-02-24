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Команда Зінченка втратила позиції, NAVI зберегли місце в трійці рейтингу HLTV

Станіслав Лисак — 24 лютого 2025, 21:18
Команда Зінченка втратила позиції, NAVI зберегли місце в трійці рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 24 лютого.

Українська команда Natus Vincere зберегла місце в трійці найкращих, поступаючись лише чемпіонам останнього Мейджора Spirit та Vitality, які напередодні виграли IEM Katowice.

B8, які є найкращим колективом з виключно українськими гравцями, зберегли 25 місце. Напередодні команда виграла турнір CCT Season 2 Europe Series 18.

Команда Олександра Зінченка Passion UA після зміни складу продовжує своє падіння в списку, наразі "пешн" посідають 41 сходинку. Інша українська команда Monte випала з топ-50, втративши 9 позицій.

Рейтинг HLTV

24 лютого
  1. (1) Spirit – 1000 балів;
  2. (2) Vitality – 659;
  3. (3) NAVI – 574;
  4. (4) Eternal Fire – 530;
  5. (5) G2 – 483;
  6. (6) FaZe – 419;
  7. (7) The MongolZ – 399;
  8. (9) MOUZ – 357;
  9. (10) Astralis – 283;
  10. (12) Falcons – 271;

...

25. (25) B8 – 48;
41. (36) Passion UA – 22;
51. (42) Monte – 20;
66. (79) NAVI Junior – 16;
74. (67) FAVBET – 15;
80. (78) kONO – 14;
139. (151) Leo – 8.

Favbet Natus Vincere B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV

HLTV

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