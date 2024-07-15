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Збірна України з CS 2 здобула путівку на турнір з грандіозним призовим фондом

Игорь Чернявский — 15 липня, 12:50
Збірна України з CS 2 здобула путівку на турнір з грандіозним призовим фондом

Збірна України з Counter Strike 2, яку представляє команда Євгена Коноплянки (kONO.ECF), перемогла Туреччину у гранд-фіналі східноєвропейського відбору на IESF World Championship 2024.

Зустріч проходила на мапі Mirage і завершилася з рахунком 13:10.

Завдяки цій перемозі українці гарантували собі участь на LAN-турнірі IESF World Championship 2024, який відбудеться в Саудівській Аравії. Команда Коноплянки боротиметься за призовий фонд у розмірі 240 тисяч доларів.

Нагадаємо, в попередньому поєдинку збірна України здійснила неймовірний камбек проти Румунії.

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