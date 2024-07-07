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На шляху — Білорусь: Україна отримала суперника у плейоф кваліфікації IESF World Esports Championship

Владислав Уткін — 7 липня, 22:20
На шляху — Білорусь: Україна отримала суперника у плейоф кваліфікації IESF World Esports Championship

Стала відома сітка плейоф східноєвропейської кваліфікації турніру IESF World Esports Championship-2024 з Counter-Strike 2.

Свого суперника дізналась збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки, kONO.ECF.

"Синьо-жовті" зіграють проти команди Болгарії. Поєдинок відбудеться 9 липня. Початок — о 18:00 за київським часом. У разі позитивного результату на українців далі чекає переможець пари Білорусь — Румунія.

Сітка плейоф

Зазначимо, що 5 найкращих команд кваліфікації отримають путівку на офлайн-турнір з призовим фондом у 240 тисяч доларів.

Нагадаємо, Україна посіла друге місце у групі А (Туреччина, Вірменія, Греція, Албанія) та виборола місце у плейоф.

Кіберспорт Counter-Strike 2 kONO.ECF

kONO.ECF

Збірна України пройшла у плейоф кваліфікації IESF World Esports Championship-2024
Команда Коноплянки дізналась суперників у кваліфікації IESF World Esports Championship-2024
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