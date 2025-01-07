Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 6 січня.
На нього серйозно вплинули зміни у складах більшості команд під час міжсезоння. Зокрема організація із Саудівської Аравії Falcons після оновлення піднялися у топ-10.
Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку.
Відтепер очолюють список чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.
Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, втратила 4 позиції після того як її покинуло два гравці. А ось B8 піднялися на 2 сходинки.
Також покращила своє місце у рейтингу Monte, що напередодні оновила склад та тренера. В основу піднялося два гравці з академії, які до цього вже провалились в головній команді.
Рейтинг HLTV
6 січня
- (2) Spirit – 996 балів;
- (1) G2 – 842;
- (3) NAVI – 810;
- (5) Vitality – 686;
- (6) MOUZ – 621;
- (4) FaZe – 578;
- (7) The MongolZ – 446;;
- (9) Liquid – 319;
- (10) FURIA – 309;
- Falcons – 274;
...
25. (27) B8 – 63;
29. (25) Passion UA – 54;
41. (42) Monte – 34;
42. (41) NAVI Junior – 33;
69. (69) FAVBET – 15;
78. (80) L&G – 13;
94. (106) kONO – 10.