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Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV

Микола Дендак — 7 січня 2025, 20:52
Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV
Natus Vincere

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 6 січня.

На нього серйозно вплинули зміни у складах більшості команд під час міжсезоння. Зокрема організація із Саудівської Аравії Falcons після оновлення піднялися у топ-10.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку.

Відтепер очолюють список чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, втратила 4 позиції після того як її покинуло два гравці. А ось B8 піднялися на 2 сходинки.

Також покращила своє місце у рейтингу Monte, що напередодні оновила склад та тренера. В основу піднялося два гравці з академії, які до цього вже провалились в головній команді.

Рейтинг HLTV

6 січня

  1. (2) Spirit – 996 балів;
  2. (1) G2 – 842;
  3. (3) NAVI – 810;
  4. (5) Vitality – 686;
  5. (6) MOUZ – 621;
  6. (4) FaZe – 578;
  7. (7) The MongolZ – 446;;
  8. (9) Liquid – 319;
  9. (10) FURIA – 309;
  10. Falcons – 274;

...

25. (27) B8 – 63;
29. (25) Passion UA – 54;
41. (42) Monte – 34;
42. (41) NAVI Junior – 33;
69. (69) FAVBET – 15;
78. (80) L&G – 13;
94. (106) kONO 10.

Favbet Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV

HLTV

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