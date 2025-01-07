Команда Зінченка втратила 4 позиції, NAVI – у трійці лідерів рейтингу HTLV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 6 січня.

На нього серйозно вплинули зміни у складах більшості команд під час міжсезоння. Зокрема організація із Саудівської Аравії Falcons після оновлення піднялися у топ-10.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку.

Відтепер очолюють список чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, втратила 4 позиції після того як її покинуло два гравці. А ось B8 піднялися на 2 сходинки.

Також покращила своє місце у рейтингу Monte, що напередодні оновила склад та тренера. В основу піднялося два гравці з академії, які до цього вже провалились в головній команді.

Рейтинг HLTV

6 січня

(2) Spirit – 996 балів; (1) G2 – 842; (3) NAVI – 810; (5) Vitality – 686; (6) MOUZ – 621; (4) FaZe – 578; (7) The MongolZ – 446;; (9) Liquid – 319; (10) FURIA – 309; Falcons – 274;

...

25. (27) B8 – 63;

29. (25) Passion UA – 54;

41. (42) Monte – 34;

42. (41) NAVI Junior – 33;

69. (69) FAVBET – 15;

78. (80) L&G – 13;

94. (106) kONO – 10.