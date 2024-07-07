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Збірна України пройшла у плейоф кваліфікації IESF World Esports Championship-2024

Владислав Уткін — 7 липня, 20:22
Збірна України пройшла у плейоф кваліфікації IESF World Esports Championship-2024

Збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки, kONO.ECF, пройшла у плейоф східноєвропейської кваліфікації турніру IESF World Esports Championship-2024 з Counter-Strike 2.

"Синьо-жовті" відіграли усі чотири поєдинки проти команд Туреччини, Албанії, Вірменії та Греції в межах групи A.

У першій грі kONO.ECF поступились туркам з рахунком 8:13. Проте, в наступних трьох поєдинках переграли інших суперників (Албанія — 13:10, Греція — 13:6). Особливої уваги заслуговує гра проти Вірменії — 13:0, що стало рекордним рахунком у кваліфікації.

Відтак Україна гарантувала собі місце у плейоф. Нагадаємо, що всього у кваліфікації беруть участь 18 команд. П'ять найкращих отримають путівку на офлайн-турнір з призовим фондом у 240 тисяч доларів.

Counter-Strike 2 kONO.ECF

Counter-Strike 2

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