NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.
Завдяки результатам відбіркового етапу на BLAST Bounty 2025 у топі відбулося відразу низка змін.
Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку. Очолювати список продовжують чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.
Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, попри всі заміни зуміла втримати свою позицію, а ось B8 втратили 6 місць в рейтингу.
Значний регрес продемонстрували й Monte, які замикають список п'ятдесяти найкращих команд світу.
Рейтинг HLTV
20 січня
- (1) Spirit – 1000 балів;
- (2) G2 – 837;
- (3) NAVI – 724;
- (6) Vitality – 588;
- (4) MOUZ – 572;
- (5) FaZe – 551;
- (7) The MongolZ – 410;
- (9) FURIA – 298;
- (8) Liquid – 295;
- (10) Falcons – 262;
...
27. (27) Passion UA – 58;
31. (25) B8 – 42;
40. (40) NAVI Junior – 28;
50. (39) Monte – 21;
68. (66) FAVBET – 14;
85. (74) Leo – 10;
100. (95) kONO – 9.