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NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV

Станіслав Лисак — 20 січня 2025, 22:39
NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.

Завдяки результатам відбіркового етапу на BLAST Bounty 2025 у топі відбулося відразу низка змін.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку. Очолювати список продовжують чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, попри всі заміни зуміла втримати свою позицію, а ось B8 втратили 6 місць в рейтингу.

Значний регрес продемонстрували й Monte, які замикають список п'ятдесяти найкращих команд світу.

Рейтинг HLTV

20 січня

  1. (1) Spirit – 1000 балів;
  2. (2) G2 – 837;
  3. (3) NAVI – 724;
  4. (6) Vitality – 588;
  5. (4) MOUZ – 572;
  6. (5) FaZe – 551;
  7. (7) The MongolZ – 410;
  8. (9) FURIA – 298;
  9. (8) Liquid – 295;
  10. (10) Falcons – 262;

...

27. (27) Passion UA – 58;
31. (25) B8 – 42;
40. (40) NAVI Junior – 28;
50. (39) Monte – 21;
68. (66) FAVBET – 14;
85. (74) Leo – 10;
100. (95) kONO 9.

Favbet Natus Vincere B8 Passion UA Monte kONO.ECF HLTV

HLTV

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