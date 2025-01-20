NAVI зберегли місце в трійці, Monte втратили 11 позицій в рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 20 січня.

Завдяки результатам відбіркового етапу на BLAST Bounty 2025 у топі відбулося відразу низка змін.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, продовжує посідати третю сходинку. Очолювати список продовжують чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Команда, якою володіє український футболіст Олександр Зінченко, Passion UA, попри всі заміни зуміла втримати свою позицію, а ось B8 втратили 6 місць в рейтингу.

Значний регрес продемонстрували й Monte, які замикають список п'ятдесяти найкращих команд світу.

Рейтинг HLTV

20 січня

(1) Spirit – 1000 балів; (2) G2 – 837; (3) NAVI – 724; (6) Vitality – 588; (4) MOUZ – 572; (5) FaZe – 551; (7) The MongolZ – 410; (9) FURIA – 298; (8) Liquid – 295; (10) Falcons – 262;

...

27. (27) Passion UA – 58;

31. (25) B8 – 42;

40. (40) NAVI Junior – 28;

50. (39) Monte – 21;

68. (66) FAVBET – 14;

85. (74) Leo – 10;

100. (95) kONO – 9.