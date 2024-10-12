Лідер NAVI: Занадто багато турнірів, можливо, ми стомились у команді один від одного

Литовський кіберспортсмен української команди Natus Vincere Юстінас "jL" Лекавічус зізнався, що у колективі є втома від великої кількості турнірів.

Про це він заявив у коментарі для HLTV.

"Не хочеться це визнавати, але ми всі втомилися. Можливо, ми трохи втомилися один від одного. Ми ж так багато часу проводимо разом.

Я навіть не проводжу стільки часу зі своєю родиною. Іноді вам потрібно відпочивати один від одного. Ці постійні участі у фіналах, на мою думку, не були настільки корисними для нашого розвитку, як це мало бути.

В іншому ж ми працюємо на всі 100%. Фінали – це круто, але якщо ти не перемагаєш, щось втрачаєш. Ти втрачаєш емоції від перемоги, ти менше тренуєшся, аніж команди, які вилетіли раніше.

Вони мають час на відпочинок, а у нас його немає. Я не скаржусь. Це просто ціна", – заявив" jL".