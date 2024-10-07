Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Passion UA піднялися на 11 позицій

Руслан Травкін — 7 жовтня, 20:40
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Passion UA піднялися на 11 позицій

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 7 вересня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство, хоч і минулого тижня не проводили матчів.

Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Інша українська команда B8, яка останніми тижнями демонструвала лише прогрес, втратила 1 сходинку і тепер посідає 29 місце. Monte піднялися з 35 на 33 місце.

Команда Олександра Зінченка Passion UA після перемоги у фіналі European Pro League Season 19 тепер посідає 42 місце, що аж на 11 позицій краще, ніж тиждень тому.

Рейтинг HLTV

7 жовтня 2024 року

  1. (1) NAVI – 1000 балів;
  2. (2) G2 – 719;
  3. (3) Vitality – 678;
  4. (4) Spirit – 528;
  5. (5) MOUZ – 387;
  6. (6) FaZe – 380;
  7. (7) Eternal Fire – 377;
  8. (8) Liquid – 262;
  9. (10) Virtus.pro – 235;
  10. (11) Complexity – 198;

...

29. (28) B8 – 48;
33. (35) Monte – 35;
42. (53) Passion UA – 31;
69. (69) Monte Gen – 16;
71. (76) FavBet — 15;
75. (79) NAVI Junior – 15;
145. (118) kONO – 6.

Favbet Natus Vincere B8 Passion UA NAVI Junior Monte kONO.ECF HLTV Monte Gen

Favbet

Рейтинг HLTV: NAVI втримали лідерство, B8 та Monte покращили свої позиції
Рейтинг HLTV: NAVI втратили першу сходинку, команда Зінченка опустилася на 9 позицій
NAVI — знову перші, Monte Gen потрапили в топ-100 рейтингу HLTV
NAVI — знову перші, Monte повернулися в топ-50 рейтингу HLTV
NAVI зберегли лідерство, Monte повертаються в топ-50 рейтингу HLTV

Останні новини