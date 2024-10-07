Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Passion UA піднялися на 11 позицій

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 7 вересня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство, хоч і минулого тижня не проводили матчів.

Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Інша українська команда B8, яка останніми тижнями демонструвала лише прогрес, втратила 1 сходинку і тепер посідає 29 місце. Monte піднялися з 35 на 33 місце.

Команда Олександра Зінченка Passion UA після перемоги у фіналі European Pro League Season 19 тепер посідає 42 місце, що аж на 11 позицій краще, ніж тиждень тому.

Рейтинг HLTV

7 жовтня 2024 року

(1) NAVI – 1000 балів; (2) G2 – 719; (3) Vitality – 678; (4) Spirit – 528; (5) MOUZ – 387; (6) FaZe – 380; (7) Eternal Fire – 377; (8) Liquid – 262; (10) Virtus.pro – 235; (11) Complexity – 198;

...

29. (28) B8 – 48;

33. (35) Monte – 35;

42. (53) Passion UA – 31;

69. (69) Monte Gen – 16;

71. (76) FavBet — 15;

75. (79) NAVI Junior – 15;

145. (118) kONO – 6.