Визначився суперник NAVI на півфінал BLAST Premier Fall Final 2024
Сьогодні, 27 вересня, визначились пари на 1/2 фіналу престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.
За підсумками турніру Natus Vincere та Vitality пройшли в 1/2 фіналу з верхньої сітки, зайнявши перші місця у своїх групах, а G2 та FaZe пробились завдяки нижній.
Blast Premier Finall Fall 2024. Данія.
Призовий фонд – 425 тисяч доларів
1/2 фіналу
28 вересня
Vitality – G2
NAVI – FaZe
Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.