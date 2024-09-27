Визначився суперник NAVI на півфінал BLAST Premier Fall Final 2024

Сьогодні, 27 вересня, визначились пари на 1/2 фіналу престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

За підсумками турніру Natus Vincere та Vitality пройшли в 1/2 фіналу з верхньої сітки, зайнявши перші місця у своїх групах, а G2 та FaZe пробились завдяки нижній.

Blast Premier Finall Fall 2024. Данія.

Призовий фонд – 425 тисяч доларів

1/2 фіналу

28 вересня

Vitality – G2

NAVI – FaZe