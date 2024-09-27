Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Визначився суперник NAVI на півфінал BLAST Premier Fall Final 2024

Володимир Кук — 27 вересня, 22:33
Визначився суперник NAVI на півфінал BLAST Premier Fall Final 2024

Сьогодні, 27 вересня, визначились пари на 1/2 фіналу престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

За підсумками турніру Natus Vincere та Vitality пройшли в 1/2 фіналу з верхньої сітки, зайнявши перші місця у своїх групах, а G2 та FaZe пробились завдяки нижній.

Blast Premier Finall Fall 2024. Данія.
Призовий фонд – 425 тисяч доларів
1/2 фіналу
28 вересня
Vitality – G2
NAVI – FaZe

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.

G2 Natus Vincere Vitality Faze BLAST Premier Fall Final 2024

G2

NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier Fall Final 2024
NAVI перемогли G2 та пройшли у фінал ESL Pro League Season 20
NAVI поступилися Liquid на BLAST Premier Fall Groups 2024
NaVi стали переможцями Esports World Cup 2024
NaVi зіграють з G2 у фіналі Esports World Cup 2024

Останні новини