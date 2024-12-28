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B8 оголосили про припинення співпраці зі своїм гравцем з CS2

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 19:50
B8 оголосили про припинення співпраці зі своїм гравцем з CS2
Арсеній cptkurtka023 Деревинський
В8

Українська кіберспортивна команда B8 оголосила про завершення співпраці зі своїм гравцем Арсенієм Деревинським.

Про це повідомляє пресслужба організації.

B8 подякували cptkurtka023 за гру та внесок у зростання колективу.

Нагадаємо, команду було засновано у 2020 році колишнім мідером NAVI Данилою Dendi Ішутіном. На цей час B8 тримають рекорд за кількістю програних карт підряд – 24.

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Раніше HLTV оновив рейтинг команд, згідно з яким B8 та ще одна провідна українська організація зберегли свої позиції.

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