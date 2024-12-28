B8 оголосили про припинення співпраці зі своїм гравцем з CS2
Арсеній cptkurtka023 Деревинський
В8
Українська кіберспортивна команда B8 оголосила про завершення співпраці зі своїм гравцем Арсенієм Деревинським.
Про це повідомляє пресслужба організації.
B8 подякували cptkurtka023 за гру та внесок у зростання колективу.
Нагадаємо, команду було засновано у 2020 році колишнім мідером NAVI Данилою Dendi Ішутіном. На цей час B8 тримають рекорд за кількістю програних карт підряд – 24.
Раніше HLTV оновив рейтинг команд, згідно з яким B8 та ще одна провідна українська організація зберегли свої позиції.