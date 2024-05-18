Українського фіналу не буде: Monte поступилися Sashi у півфіналі Elisa Invitational Spring 2024

У суботу, 18 травня, відбулися 2 півфінальні матчі онлайн-турніру Elisa Invitational Spring 2024 з Counter-Strike 2 за участю українських команд.

Першими грали В8 (45), які у напруженому поєдинку перемогли польську Rebels (42). Фінальний результат — 2:0. Українці забрали свій вибір Mirage (13:11) та на овертаймах пік суперника Vertigo (16:12).

У свою чергу Monte (22) неочікувано поступилися Sashi (48) з Данії. Попри те, що українська команда лише кілька днів тому підписала двох новачків, вона вже встигла перемогти в трьох матчах поспіль тому і в цьому саме Monte були фаворитами.

Проте команда з Монастирища без шансів програла на виборі опонента Nuke (13:7) та на своєму Mirage (13:7). Тож українці покинули турнір, заробивши 2 тисячі доларів.

Фінал В8 — Sashi відбудеться у суботу, 18 травня. Початок — о 20:00 за київським часом.

Elisa Invitational Spring 2024

Онлайн-турнір, 18 травня

Призовий фонд — $25,000

Півфінал

В8 (Україна) — Rebels (Польща) 2:0 (13:11 Mirage, 16:12 Vertigo)

Sashi (Данія) — Monte (Україна) 2:0 (13:7 Nuke, 13:7 Mirage)

Нагадаємо, у чвертьфіналі Monte перемогли команду Євгена Коноплянки kONO.ECF.