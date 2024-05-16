Monte обіграли команду Коноплянки та вийшли до півфіналу Elisa Invitational

Кіберспортивна команда kONO.ECF, яку напередодні заснував Євген Коноплянка, поступилася у чвертьфіналі турніру Elisa Invitational Spring 2024 з Counter-Strike 2 іншому українському колективу Monte.

Зустріч відбувалася в форматі bo3 та завершилася з рахунком 2:1. Команда з Монастирища змогла виграти на мапі опонента Dust 2 з рахунком 13:8, після чого зазнала поразки на Mirage 10:13. На вирішальній карті Anubis Monte здобули впевнену перемогу з рахунком 13:5.

Команда Коноплянки заробила 1 тисячу доларів призових за виступ у змаганнях, а Monte вийшли до півфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Guild Eagles — Sashi.

Нагадаємо, що в складі команди ексфуболіста грають 5 українських кіберспортсменів. Усі вони раніше виступали за TBA.ECF:

Ярослав "byr9" Буряк;

Кирило "s4ltovsk1yy"Литвинов;

Артем "kensizor" Капран;

Захар "polbandana" Сіледчик;

Денис "mster" Ляшенко.

Monte напередодні підписали двох гравців. Тепер у складі другої за силою української команди виступають:

Володимир "Woro2K" Велетнюк (Україна)

Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)

Симон "kRasSnaL" Мрожек (Польща)

Мартін "STYKO" Стик (Словаччина)

Алі "hAdji" Хайнусс (Франція)

У інший півфінал сітки вийшла ще одна українська команди B8, яка виявилася сильнішою за словаків із команди Sampi.

Напередодні kONO.ECF поступилася у фіналі турніру European Pro League 2nd Division Season 12.