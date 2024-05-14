Наслідки шаленого падіння: Monte продовжують пошук основного складу
Цей рік розпочинався для Monte з 6-го місця у світовому рейтингу найкращих організацій з Counter-Strike 2. Проте потім сталася прикрість і українська команда вилетіла з відбіркового турніру на перший Major з оновленої гри, який проходив у Копенгагені.
Після такої невдачі колектив покинули двоє гравців. Один з лідерів команди Віктор "sdy" Оруджев першим вийшов зі складу і досі перебуває в пошуку нової команди, а ось Олександр "br0" Бро перейшов до рідної Astralis.
Пошук заміни тривав близько місяця, на перегляді було кілька українських кіберспортсменів, та зрештою вибір впав на гравців академічного складу Monte литовця Гітіса "ryu" Глушаускаса та британця Джека "Gizmy" фон Шпрекельсена.
На жаль, з новими гравцями у складі в команди почалася серія невдалих результатів. Вони провалили декілька турнірів поспіль, серед яких найбільшим розчаруванням стало останнє місце на престижному турнірі в Бразилії.
І хоч останнє змагання, в якому брав участь український колектив, можна вважати вдалим за результатом, то про гру так не скажеш. Так, Monte вийшли у плей-оф і навіть нав'язали серйозну боротьбу найкращій команді світу, проте у групі українці поступилися Liquid та без шансів програли ENCE, обігравши лише бразильську FURIA та двічі російську FORZE. Всі ці організації перебували у далеко ненайкращому стані, проте в українців з ними виникали серйозні проблеми.
Тож не дивно, що після цього турніру Monte оголосили про зміни в ростері. Спершу команда повернула "ryu" в академку, а пізніше до нього доєднався і "Gizmy".
Після цього одразу з'явилися різні чутки про новачків колективу. Уважні люди помітили, що у тренувальній кімнаті українців з'явилися словак Мартін "STYKO" Стик та француз Алі "hAdji" Хайнусс, які на той момент перебували без команди.
І ось на офіційному каналі Monte в ютубі з'явився довгоочікуваний анонс, у якому вони оголосили, що новим гравцем таки стане Мартін.
Якщо говорити про цього новачка, то варто додати, що його статистика виглядає доволі непоганою. Він має середні показники ключових характеристик. І зокрема, за ними він переважає що "ryu", що "Gizmy". До травня 2024 року він виступав за норвезьку команду Apeks.
Що ж, подіваємося, що у новому складі українська команда зможе повернутися до свого піку. А ми будемо уважно стежити та вболівати за Monte.