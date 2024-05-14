Наслідки шаленого падіння: Monte продовжують пошук основного складу

Цей рік розпочинався для Monte з 6-го місця у світовому рейтингу найкращих організацій з Counter-Strike 2. Проте потім сталася прикрість і українська команда вилетіла з відбіркового турніру на перший Major з оновленої гри, який проходив у Копенгагені.

Після такої невдачі колектив покинули двоє гравців. Один з лідерів команди Віктор "sdy" Оруджев першим вийшов зі складу і досі перебуває в пошуку нової команди, а ось Олександр "br0" Бро перейшов до рідної Astralis.

Thank you for everything, @br0CSGO ❤️

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Today our bro - br0 is leaving our roster. It was a cool and full of pleasant moments journey together. Our first LAN victory was with you, so you will forever be a part of the #MonteGang

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Your dream has come true - now you are part of… pic.twitter.com/Aq46Rhr7Vo — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) February 29, 2024

Пошук заміни тривав близько місяця, на перегляді було кілька українських кіберспортсменів, та зрештою вибір впав на гравців академічного складу Monte литовця Гітіса "ryu" Глушаускаса та британця Джека "⁠Gizmy" фон Шпрекельсена.

На жаль, з новими гравцями у складі в команди почалася серія невдалих результатів. Вони провалили декілька турнірів поспіль, серед яких найбільшим розчаруванням стало останнє місце на престижному турнірі в Бразилії.

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І хоч останнє змагання, в якому брав участь український колектив, можна вважати вдалим за результатом, то про гру так не скажеш. Так, Monte вийшли у плей-оф і навіть нав'язали серйозну боротьбу найкращій команді світу, проте у групі українці поступилися Liquid та без шансів програли ENCE, обігравши лише бразильську FURIA та двічі російську FORZE. Всі ці організації перебували у далеко ненайкращому стані, проте в українців з ними виникали серйозні проблеми.

Тож не дивно, що після цього турніру Monte оголосили про зміни в ростері. Спершу команда повернула "ryu" в академку, а пізніше до нього доєднався і "⁠Gizmy".

Thanks @Gizmyyy for your hard work and help 🫡



Jack will continue to show cool highlights in the #MonteGen academy roster pic.twitter.com/UXu7LocgeS — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) May 13, 2024

Після цього одразу з'явилися різні чутки про новачків колективу. Уважні люди помітили, що у тренувальній кімнаті українців з'явилися словак Мартін "STYKO" Стик та француз Алі "hAdji" Хайнусс, які на той момент перебували без команди.

І ось на офіційному каналі Monte в ютубі з'явився довгоочікуваний анонс, у якому вони оголосили, що новим гравцем таки стане Мартін.

Якщо говорити про цього новачка, то варто додати, що його статистика виглядає доволі непоганою. Він має середні показники ключових характеристик. І зокрема, за ними він переважає що "ryu", що "⁠Gizmy". До травня 2024 року він виступав за норвезьку команду Apeks.

Що ж, подіваємося, що у новому складі українська команда зможе повернутися до свого піку. А ми будемо уважно стежити та вболівати за Monte.