Німецький блогер оголосив про створення команди з двома українцями

Німецький блогер та стрімер Марк "ohnePixel" оголосив про створення своєї команди для проходження відбіркового турніру з гри Counter-Strike 2 на Perfect World Shanghai Major 2024.

Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

До складу його команди увійшли два українці: колишній капітан Monte Володимир "Woro2K" Велетнюк та Владислав "Kvem" Король. Ще один колишній гравець команди з Монастирища Алі "hAdji" Хайнус також зіграє за команду "ohnePixel" у кваліфікації до китайського Мейджору.

Ще два гравці, які доповнять команду — це ізраїльтяни Тал "meztal" Хахіашвілі та Мейтар "amsalem" Амсалем.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.