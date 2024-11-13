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Команда відомого стрімера з українцями у складі не змогла вийти на PW Shanghai Major

Микола Дендак — 13 листопада 2024, 10:25
Команда відомого стрімера з українцями у складі не змогла вийти на PW Shanghai Major
HLTV

Сьогодні, 13 листопада, команда відомого німецького стрімера DRILLAS (80) не змогла вийти на Perfect World Shanghai Major 2024 з гри Counter-Strike 2.

У півфіналі нижньої сітки азійського RMR вона програла австралійській FlyQuest (20) з рахунком 2:1.

На першій мапі Anubis (вибір FlyQuest) команда з Австралії закономірно виявилася сильнішою, проте DRILLAS розгромили суперника на своєму Dust2 та зрівняли рахунок.

Тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де команда з українцями мала одразу 5 мап-пойнтів, проте так і не змогла реалізувати їх, і програла в третій серії овертаймів.

Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR
Півфінал нижньої сітки, 13 листопада

FlyQuest (Австралія) — DRILLAS (Європа) 2:1 (13:9 Anubis, 2:13 Dust2, 22:19 Ancient)

Зауважимо, що команда була за крок до виходу в наступний етап, коли грала у фіналі верхньої сітки. Проте там вона не змогла подолати The MongolZ (9) і впала у півфінал нижньої.

У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, ізраїльтянин, француз та представник Косова:

  • Алі "hAdji" Хайнус
  • Володимир "Woro2k" Велетнюк
  • Тал "meztal" Хахіашвілі
  • Владислав "Kvem" Король
  • Сенер "SENER1" Махмуті

Нагадаємо, раніше на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR кваліфікувалась команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA, та українська B8.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада до 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.

Counter-Strike 2 Володимир "Woro2K" Велетнюк Владислав "Kvem" Король Perfect World Shanghai Major 202 DRILLAS

DRILLAS

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