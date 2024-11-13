Команда відомого стрімера з українцями у складі не змогла вийти на PW Shanghai Major

Сьогодні, 13 листопада, команда відомого німецького стрімера DRILLAS (80) не змогла вийти на Perfect World Shanghai Major 2024 з гри Counter-Strike 2.

У півфіналі нижньої сітки азійського RMR вона програла австралійській FlyQuest (20) з рахунком 2:1.

На першій мапі Anubis (вибір FlyQuest) команда з Австралії закономірно виявилася сильнішою, проте DRILLAS розгромили суперника на своєму Dust2 та зрівняли рахунок.

Тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де команда з українцями мала одразу 5 мап-пойнтів, проте так і не змогла реалізувати їх, і програла в третій серії овертаймів.

Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR

Півфінал нижньої сітки, 13 листопада

FlyQuest (Австралія) — DRILLAS (Європа) 2:1 (13:9 Anubis, 2:13 Dust2, 22:19 Ancient)

Зауважимо, що команда була за крок до виходу в наступний етап, коли грала у фіналі верхньої сітки. Проте там вона не змогла подолати The MongolZ (9) і впала у півфінал нижньої.

У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, ізраїльтянин, француз та представник Косова:

Алі "hAdji" Хайнус

Володимир "Woro2k" Велетнюк

Тал "meztal" Хахіашвілі

Владислав "Kvem" Король



Сенер "SENER1" Махмуті

Нагадаємо, раніше на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR кваліфікувалась команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA, та українська B8.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада до 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.