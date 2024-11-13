Команда відомого стрімера з українцями у складі не змогла вийти на PW Shanghai Major
Сьогодні, 13 листопада, команда відомого німецького стрімера DRILLAS (80) не змогла вийти на Perfect World Shanghai Major 2024 з гри Counter-Strike 2.
У півфіналі нижньої сітки азійського RMR вона програла австралійській FlyQuest (20) з рахунком 2:1.
На першій мапі Anubis (вибір FlyQuest) команда з Австралії закономірно виявилася сильнішою, проте DRILLAS розгромили суперника на своєму Dust2 та зрівняли рахунок.
Тож все вирішувалося на десайдері Ancient, де команда з українцями мала одразу 5 мап-пойнтів, проте так і не змогла реалізувати їх, і програла в третій серії овертаймів.
FlyQuest (Австралія) — DRILLAS (Європа) 2:1 (13:9 Anubis, 2:13 Dust2, 22:19 Ancient)
Зауважимо, що команда була за крок до виходу в наступний етап, коли грала у фіналі верхньої сітки. Проте там вона не змогла подолати The MongolZ (9) і впала у півфінал нижньої.
У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, ізраїльтянин, француз та представник Косова:
- Алі "hAdji" Хайнус
- Володимир "Woro2k" Велетнюк
- Тал "meztal" Хахіашвілі
- Владислав "Kvem" Король
- Сенер "SENER1" Махмуті
Нагадаємо, раніше на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR кваліфікувалась команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA, та українська B8.
Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада до 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.