Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Prodigy Series 3

Микола Дендак — 8 жовтня, 22:40
Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Prodigy Series 3
Володимир "Woro2K" Велетнюк

Сьогодні, 8 жовтня, відбувся фінал онлайн-турніру з Counter Strike-2 (CS2) – Prodigy Series 3 між Monte Gen (69) та DRILLAS (82).

Поєдинок завершився перемогою DRILLAS з рахунком 2:1. На виборі академічного складу Monte, Nuke, команди виявили сильнішого лише в овертаймах. Monte Gen забрали свій пік.

Далі колективи грали на Inferno, де також була рівна боротьба, проте DRILLAS змогли перемогти в ключовому раунді та перевести гру на Dust2, де без проблем здолали суперників.

Що цікаво, за всі три мапи DRILLAS так і не змогли виграти жодного пістолетного раунду. Зауважимо, що команда відомого німецького стрімера ohnePixel на шляху до фіналу здолала ще одну українську організацію FAVBET.

Prodigy Series 3
Онлайн-турнір, фінал
8 жовтня

DRILLAS – Monte Gen 2:1 (13:16 Nuke, 13:11 Inferno, 13:8 Dust2)

Ця перемога принесла команді 7 тисяч доларів. У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, двоє ізраїльтян та француз:

  • Алі "hAdji" Хайнус (Франція);
  • Володимир "Woro2k" Велетнюк (Україна);
  • Тал "meztal" Хахіашвілі (Ізраїль);
  • Владислав "Kvem" Король (Україна);
  • Мейтар "AMSALEM" Амсалем (Ізраїль).

Нагадаємо, нещодавно DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR.

Counter-Strike 2 Володимир "Woro2K" Велетнюк Monte Gen DRILLAS

Останні новини