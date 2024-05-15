Monte в оновленому складі переграли росіян, B8 поступилися PARIVISION: результати матчів RES Regional Series 4

Відбулися перші матчі онлайн-турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 4. Команда з Монастирища Черкаської області Monte здобула перемогу над російською DMS (у складі яких виступає українець Віталій "sFade8" Марушка).

Інша українська команда B8 зазнала розгромної поразки від російського колективу PARIVISION.

RES Regional Series 4

Онлайн-турнір, 15 травня

Призовий фонд — $100,000

Перший матч, Група A

Monte — DMS 2:1 (13:2 Vertigo, 5:13 Dust 2, 13:9 Mirage)

Група B

B8 — PARVISION 0:2 (9:13 Mirage, 4:13 Ancient)

Четвертий сезон європейського турніру RES Regional триватиме з 15 по 22 травня. Наступні ігри українських команд відбудуться 17 травня. B8 зіграє з 3DMAX, початок — о 15:00 за київським часом.

Напередодні Monte підписали на випробувальний термін 28-річного француза Алі hAdji Хайнусса, а також оголосили про трансфер словацького гравця Мартіна "STYKO" Стика.