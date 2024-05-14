Пазл склався: Monte представили п'ятого гравця команди

Українська кіберспортивна команда Monte підписала на випробувальний термін 28-річного француза Алі hAdji Хайнусса в склад з Counter-Strike 2.

Про це повідомляє пресслужба організації з Монастирища.

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hAdji став п'ятим гравцем команди після чого сформувався остаточний ростер Monte.

Зазначимо, що Алі приєднався до української організації на правах вільного агента. Останньою його командою була 3DMAX, яку він покинув у квітні.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше Monte оголосили про підписання словацького гравця Мартін "STYKO" Стик.

STYKO та hAdji замінили юних гравців команди "ryu" та "Gizmy", які повернулися в склад академії.

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Актуальний склад Monte з Counter-Strike 2

Володимир "Woro2K" Велетнюк (Україна)

Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)

Симон "kRasSnaL" Мрожек (Польща)

Мартін "STYKO" Стик (Словаччина)

Алі "hAdji" Хайнусс (Франція)

Сергій "lmbt" Бежанов (Україна, тренер)

Менш ніж за добу на колектив з Монастирища чекає гра на європейському RES Regional Series 4 проти російської DMS (у складі яких виступає українець Віталій "sFade8" Марушка).

До змін у складі Monte зазнали поразки від найкращої команди світу та вилетіли з ESL Pro League Season 19.