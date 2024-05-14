Пазл склався: Monte представили п'ятого гравця команди
Українська кіберспортивна команда Monte підписала на випробувальний термін 28-річного француза Алі hAdji Хайнусса в склад з Counter-Strike 2.
Про це повідомляє пресслужба організації з Монастирища.
hAdji став п'ятим гравцем команди після чого сформувався остаточний ростер Monte.
Зазначимо, що Алі приєднався до української організації на правах вільного агента. Останньою його командою була 3DMAX, яку він покинув у квітні.
Нагадаємо, що кількома годинами раніше Monte оголосили про підписання словацького гравця Мартін "STYKO" Стик.
STYKO та hAdji замінили юних гравців команди "ryu" та "Gizmy", які повернулися в склад академії.
Актуальний склад Monte з Counter-Strike 2
- Володимир "Woro2K" Велетнюк (Україна)
- Сергій "DemQQ" Демченко (Україна)
- Симон "kRasSnaL" Мрожек (Польща)
- Мартін "STYKO" Стик (Словаччина)
- Алі "hAdji" Хайнусс (Франція)
- Сергій "lmbt" Бежанов (Україна, тренер)
Менш ніж за добу на колектив з Монастирища чекає гра на європейському RES Regional Series 4 проти російської DMS (у складі яких виступає українець Віталій "sFade8" Марушка).
До змін у складі Monte зазнали поразки від найкращої команди світу та вилетіли з ESL Pro League Season 19.