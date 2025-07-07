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Не змогли вийти на чемпіонат світу: NAVI розпустили команду з PUBG Mobile

Микола Дендак — 7 липня 2025, 23:06
Не змогли вийти на чемпіонат світу: NAVI розпустили команду з PUBG Mobile
NAVI

Українська кіберспортивна організація NAVI розформувала ростер з PUBG Mobile та тимчасово призупинила свою діяльність у цій дисципліні.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

Причиною стали незадовільні результати команди, яка так і не зуміла закріпитися серед найсильніших у регіоні та не зуміла пройти на Esports World Cup 2025. Водночас NAVI заявили, що за слушної нагоди повернуться у цю дисципліну.

"Ми продовжимо стежити за розвитком кіберспортивної сцени PUBG Mobile і при слушному моменті готові повернутися в дисципліну з оновленою командою", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що склад був сформований у січні 2024 року. Спершу команду представляли представники Казахстану PSIX, PUNCHER, AXZCER та Gonzo. Пізніше до команди приєдналися українці LEMON, FLIP та KillerJoe.

З того моменту NAVI посіли 15-те місце на PUBG Mobile Global Championship 2024 та PMSL: Central & South Asia Spring 2025. Також опинилися у вісімці найкращих на PMSL: EMEA Fall 2024.

Зауважимо, що нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025, що відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.

Navi Pubg Mobile Esports World Cup

Navi

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