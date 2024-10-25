Monte здолали MIBR в матчі на виліт на ESL Challenger Katowice 2024

Українська кіберспортивна організація Monte (42) впевнено перемогла бразильську MIBR (15) у другому матчі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 3 у студії в Польщі. На першій мапі Mirage українська команда декласувала суперника з рахунком 13:2.

Далі гра перейшла на вибір суперника Anubis, який також є однією з найкращих мап Monte. Там команда з Монастирища впевнено перемогла у першій половині (9:3), проте зуміла відпустити гру до овертаймів.

Перші додаткові раунди були вкрай невдалі, суперник взяв три бали поспіль та був за крок від перемоги на мапі. Проте Monte взяли 3 поспіль та зрівняли рахунок. Наступна серія овертаймів була вже більш вдалою та принесла українцям перемогу.

ESL Challenger Katowice 2024

Катовіце, Польща

Призовий фонд — $100 000 Другий раунд, 25 жовтня Monte (Україна) – MIBR (Бразилія) 2:0 (13:2 Mirage, 19:17 Anubis)

Ця гра була на вибування. Також на Monte чекає ще один поєдинок, у якому вирішиться, хто вийде у плейоф, а хто покине турнір. Суперником буде бразильська Legacy.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда В8, яка раніше у стартовому матчі здолала сьому команду світу, проте в матчі за вихід у плейоф програла SAW. На них чекає ще один матч.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 до 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.