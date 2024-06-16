В8 стали переможцями турніру CCT Season 2 Europe Series 5

Українська кіберспортивна команда B8 (37) перемогла французьку 3DMAX (27) у фіналі турніру CCT Season 2 Europe Series 5 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився із загальним рахунком 2:0. Українці впевнено забрали пік опонента Anubis, попри те, що перша половина була доволі рівною (7:5). Але в другій B8 віддали супернику лише 3 раунди.

Все вирішилося на виборі української команди Ancient. І він розпочався неймовірно вдало для майбутніх переможців (10:2), тож навіть попри невдалий старт після зміни сторін, у 3DMAX майже не було шансів на повернення. Рахунок 13:6.

CCT Season 2 Europe Series 5

Призовий фонд — $50,000

Фінал, 16 червня

B8 — 3DMAX 2:0 (13:8 Anubis, 13:6 Ancient)