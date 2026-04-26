Українська правда
Українська команда Monte вийшла у другий фінал поспіль

Микола Дендак — 26 квітня 2026, 17:55
Українська організація Monte вийшла у гранд-фінал турніру CCT Global Finals 2026 з Counter-Strike 2.

У поєдинку за вихід у фінал колектив з Монастирища зустрівся з легендарними у минулому Ninjas in Pijamas, у складі яких виступає українець Артем "cairne" Мушинський. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

NIP лише на овертаймах виграли свій вибір (Nuke), проте на Dust2 та Anubis Monte не залишили шансів супернику. Зауважимо, що попередній матч між цими клубами, який теж відбувся на цьому турнірі, також завершився з рахунком 2:1.

Фінал відбудеться сьогодні, 26 квітня, та розпочнеться о 18:15 за київським часом. Суперником буде Heroic, яким Monte поступилися днем раніше.

CCT Global Finals 2026, Counter-Strike 2
Фінал нижньої сітки, 26 квітня

Monte (Україна) – Ninjas in Pijamas (Швеція) 2:1 (Nuke 14:16, Dust2 13:6, Anubis 13:2)

Нагадаємо, напередодні організація Monte поступилася американцям з М80 у фіналі турніру з Counter-Strike 2 – Digital Crusade DraculaN Season 6.

